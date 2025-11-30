A região Norte terá grande chance de chuva na segunda-feira (1). As temperaturas máximas na região serão de 34.8°C em Mozarlândia, 33.7°C em Mundo Novo e 33.7°C em Nova Crixás. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com 20.6°C de mínima, e Campinaçu, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 77.1%, com Niquelândia e Campinaçu registrando os maiores índices de umidade noturna, com 93.0% e 92.0% respectivamente. A probabilidade média de precipitação é de 30.0%, mas algumas cidades como Minaçu, Mozarlândia e Mundo Novo têm probabilidade de chuva de 75.0% durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 33.4°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Crixás: máxima 33.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.8°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 33.7°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 31.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.5°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 30.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.