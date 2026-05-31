A região Norte, na segunda-feira (1), terá como característica principal do tempo as altas temperaturas. As máximas mais elevadas serão em Novo Planalto, com 33.8°C, Mundo Novo, com 33.6°C, e Bonópolis, com 33.5°C. As menores temperaturas mínimas serão registradas em Niquelândia, com 17.5°C, e Uruaçu, com 19.5°C.A umidade média na região será de 58.42%. Niquelândia e Uruaçu apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 78.0%. A probabilidade média de chuva é de 19.81%, com Bonópolis registrando a maior chance de precipitação, de 50.0%, seguido por Formoso, com 45.0%, e Campinaçu, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 33.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.