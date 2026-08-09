A região Norte terá um cenário de forte aquecimento ao longo de toda a segunda-feira (10), registrando marcas térmicas expressivas na maioria das localidades. Entre os destaques de calor, Mundo Novo desponta com máxima prevista de 40,6°C, seguida por Mozarlândia com 40,3°C e Nova Crixás com 40,2°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ao amanhecer devem ocorrer em Uruaçu, com mínima de 21,5°C, e Niquelândia, que registrará 21,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região ficará em torno de 30,48%, indicando uma atmosfera bastante seca, embora Uruaçu registre a maior taxa de umidade, atingindo 46,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 5,77%, evidenciando o tempo predominantemente seco. Os maiores índices de probabilidade de precipitação chegam a apenas 10,0% em municípios como Bonópolis, Campinorte e Estrela do Norte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 38,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 40,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 35,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 39,2°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 39,1°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 38,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 38,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,4°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,7°C, mínima 26,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 40,3°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 40,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 40,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 38,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 37,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 40,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 40,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 38,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,4°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 38,6°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 39,6°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uruaçu: máxima 37,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.