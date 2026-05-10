A região Norte para a segunda-feira (11) apresenta um tempo de temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Novo Planalto, com máxima de 34.4°C, Porangatu, com 34.2°C, e Bonópolis, atingindo 34.0°C. Já as cidades mais frias para amanhã são Mozarlândia, com mínima de 18.4°C, e Niquelândia, com 18.8°C.Em relação à umidade, a média da região está em 58.85%. A cidade com o maior índice de umidade é Novo Planalto, com 75.0%. A probabilidade de chuva na região é de 9.04%, sendo Novo Planalto a cidade com a maior probabilidade, registrando 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 33.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 33.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 33.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 31.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 34.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 33.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.