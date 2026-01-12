A região Norte terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (12), caracterizando o tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Bonópolis, Porangatu e Santa Tereza de Goiás, todas com máxima de 32.6°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, com 20.4°C, e Campinaçu, com 20.7°C.A umidade média na região será de 73.62%, com Bonópolis e São Miguel do Araguaia registrando os maiores índices, de 91.0%, seguidas por Mundo Novo com 89.0%. A probabilidade de chuva média é de 29.2%, mas cidades como Bonópolis e São Miguel do Araguaia apresentam chances elevadas, de 75.0%, e Campinorte com 45.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 32.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campos Verdes: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 32.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.