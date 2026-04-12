A região Norte terá tempo com chuvas esparsas para a segunda-feira (13). As temperaturas variarão, com as cidades mais quentes sendo Mundo Novo (32.3°C), Bonópolis (32.1°C) e Novo Planalto (32.1°C). As cidades com as temperaturas mais baixas serão Niquelândia (19.7°C) e Campinaçu (20.8°C).A umidade média na região será de 69.27%, com Mutunópolis apresentando os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 19.13%, mas cidades como Santa Tereza de Goiás e São Miguel do Araguaia podem registrar probabilidades de chuva de até 50%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 32.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 31.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 32.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 32.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 31.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Trombas: máxima 30.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 31.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.