A região Norte terá um dia de predomínio de sol e calor nesta segunda-feira (13), apresentando termômetros elevados na maior parte dos municípios. As temperaturas mais altas do dia devem se concentrar em Mundo Novo, com máxima de 33,3°C, seguida por Novo Planalto, que atinge 33,2°C, e Bonópolis, com 33,1°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais brando nas áreas mais frias, onde Niquelândia registra a mínima de 18,5°C e Uruaçu marca 19,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região ficará em 56,96%, tendo Novo Planalto com o maior percentual registrado, alcançando 73,0%, seguido de perto por Porangatu, com 71,0%. Já a probabilidade média de chuva é baixa, estimada em apenas 10,19%, sendo que a maior chance de precipitação ocorre em Campinaçu, onde a possibilidade chega a 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 32,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 33,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 30,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 31,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 32,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 32,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 32,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 31,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 31,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 33,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 31,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 33,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 32,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 32,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 32,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 33,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 31,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.