A região Norte enfrentará um dia de calor bastante expressivo nesta segunda-feira (14), com os termômetros registrando marcas muito elevadas na maioria dos municípios. Entre as cidades que devem registrar os picos mais fortes de calor estão Bonópolis, com máxima de 39,9°C, Novo Planalto, que atinge 39,8°C, e Campos Verdes, com 39,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia estão previstas para Niquelândia, com 22,6°C, e Nova Crixás, com 23,4°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em 38,33%, tendo os índices mais elevados concentrados em Mundo Novo, com 52,0%, e Nova Crixás, com 51,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em apenas 2,21%, embora os maiores percentuais de chance de precipitação fiquem em 10,0% em localidades como Bonópolis, Campinorte e Estrela do Norte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 39,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 39,9°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 36,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 39,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 38,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 39,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 39,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 38,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 37,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 39,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,1°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 39,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 39,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 38,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 39,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 39,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 39,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,9°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 39,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 39,3°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 38,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.