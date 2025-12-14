A região Norte terá grande chance de chuva na segunda-feira (15). Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão São Miguel do Araguaia, com máxima de 31.5°C, Bonópolis, com 31.3°C, e Mundo Novo, com 30.5°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 21.4°C, e Campinaçu, com 22.0°C.A umidade média na região será de 87.2%, com cidades como Campos Verdes atingindo 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 47.7%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Mozarlândia, Mundo Novo e Niquelândia, todas com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Amaralina: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 31.3°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 26.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 27.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 29.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Crixás: máxima 29.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Estrela do Norte: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Formoso: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 28.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 29.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 30.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 27.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Niquelândia: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 30.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 29.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Trombas: máxima 29.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 29.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 27.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.