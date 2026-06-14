A região Norte terá tempo de altas temperaturas para segunda-feira (15), com máximas notáveis em Mundo Novo, que atingirá 34.9°C, seguido por Bonópolis e Novo Planalto, ambas com 34.8°C. As mínimas do tempo serão registradas em Niquelândia, com 18.8°C, e Uruaçu, com 20.6°C.A umidade média na região será de 62.4%. Uruaçu (80.0%), Niquelândia (78.0%) e Porangatu (77.0%) terão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva fica em 5.67%, com as maiores chances em Santa Tereza de Goiás (25.0%), Bonópolis (15.0%) e Campinaçu (15.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 34.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 34.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 34.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 33.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 33.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 34.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 34.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.