A região Norte apresentará tempo com chance de chuva para amanhã, segunda-feira (16). A característica selecionada para o tempo é grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Mundo Novo com 32.8°C, Minaçu com 32.5°C e Bonópolis com 32.2°C. Já as mais frias serão Niquelândia com 20.0°C e Uruaçu com 21.0°C.A umidade média na região Norte ficará em 73.21%. As cidades com maior umidade serão Bonópolis, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia, todas com 89.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 20.67%, com Santa Tereza de Goiás e Nova Crixás apresentando os maiores índices, de 55.0% cada, seguidas por Mozarlândia com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 32.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 32.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.