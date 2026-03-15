A região Norte, para a segunda-feira (16), terá grande chance de chuva como principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Minaçu com 30.6°C, Porangatu com 30.4°C e Novo Planalto com 30.3°C. Já as cidades mais frias serão Niquelândia com 20.8°C e Campinaçu com 21.1°C.A umidade média na região será de 83.67%. Cidades como Estrela do Norte, Formoso e Santa Tereza de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 93.0%. A probabilidade de chuva é significativa em vários pontos, com Mara Rosa e Trombas registrando 95.0%, e Formoso com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 29.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Bonópolis: máxima 29.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Campos Verdes: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 29.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Mara Rosa: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Minaçu: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 30.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 29.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 30.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 29.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Nova Crixás: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Novo Planalto: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Porangatu: máxima 30.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 29.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.