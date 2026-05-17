A região Norte terá um tempo de altas temperaturas na segunda-feira (18). Mundo Novo será a cidade mais quente, com máxima de 34.8°C, seguida por Bonópolis e Novo Planalto, ambas com 34.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 19.4°C, e Campinaçu, que terá 20.8°C.A umidade média na região ficará em 61.69%, com os maiores índices em Novo Planalto e Uruaçu, com 79.0%, e Porangatu, com 78.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.27%, com Estrela do Norte apresentando a maior chance, de 20.0%, seguida por Mozarlândia e Mundo Novo, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 34.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 34.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 34.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 34.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 34.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 34.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 32.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 34.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.