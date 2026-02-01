A região Norte terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (2). O tempo apresentará temperaturas elevadas nas cidades de Mozarlândia, que registra máxima de 29.1°C, Campos Verdes com 28.5°C, e Santa Terezinha de Goiás, também com 28.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Niquelândia, marcando 20.9°C, e Campinaçu, com 21.4°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 88.42%. Cidades como São Miguel do Araguaia podem atingir umidade de 94.0%, enquanto Bonópolis e Campos Verdes chegam a 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.9%, mas diversas localidades terão índices bem superiores, com Bonópolis, Campos Verdes, Estrela do Norte, São Miguel do Araguaia e Crixás registrando probabilidades de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 27.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 27.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Campinaçu: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 26.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 28.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 27.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 27.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 27.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Mara Rosa: máxima 27.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 26.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 27.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Mozarlândia: máxima 29.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 27.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Mutunópolis: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Nova Crixás: máxima 27.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 27.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 27.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Uirapuru: máxima 28.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 26.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.