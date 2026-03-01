A região Norte terá tempo ameno para a segunda-feira (2), caracterizado pela ausência de grandes chances de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As temperaturas máximas na região serão de 30.1°C em Mozarlândia, 29.4°C em Mundo Novo e 29.4°C em Nova Crixás, enquanto as mínimas mais baixas ocorrerão em Niquelândia, com 20.0°C, e em Campinaçu, com 20.3°C.A umidade média na região será de 86.21%, com cidades como Formoso, Montividiu do Norte e Trombas apresentando os maiores índices de até 96.0%. A probabilidade de chuva média é de 28.85%, com os maiores índices observados em Minaçu (45.0%), Campinaçu (40.0%) e Niquelândia (40.0%). Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 29.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Minaçu: máxima 28.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 29.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 28.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 29.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Uruaçu: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.