A região Norte terá um tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (20). As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 32.3°C, Nova Crixás, com 32.2°C, e Mozarlândia, com 32.1°C. Niquelândia registrará a mínima de 20.1°C, sendo a cidade mais fria, seguida por Minaçu, com 20.7°C.A umidade média na região será de 68.25%, com destaque para Novo Planalto e Porangatu, que registrarão 82.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 10.38%, com os maiores índices em Novo Planalto, Montividiu do Norte e Nova Crixás, todos com 25.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 32.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 31.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.