A região Norte apresentará, nesta segunda-feira (20), um dia ensolarado e sem previsão de chuva na maior parte das localidades, o que favorece a elevação rápida das temperaturas. Entre os destaques de calor, o município de Mundo Novo deve atingir máxima de 34,1°C, enquanto Mozarlândia registrará até 34,0°C e Nova Crixás terá pico de 33,9°C. Por outro lado, o amanhecer será mais fresco em Niquelândia, com mínima de 16,2°C, e em Uruaçu, com 16,8°C.A umidade relativa do ar na região registrará média de 46,79%, com destaque para a cidade de Porangatu, onde o índice chega a 66,0%. Em relação à chuva, a probabilidade média regional é de quase zero, ficando em 0,1%. A única exceção de variação nas chances de precipitação é Campinaçu, que apresenta uma probabilidade de apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 33,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 30,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 31,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 33,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 32,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 32,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 30,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 32,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 34,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 34,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 32,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 31,6°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 33,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 33,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 32,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 31,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.