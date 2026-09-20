A região Norte terá um dia de calor intenso nesta segunda-feira (21), apresentando uma média geral para as máximas de 37,85°C. Os maiores picos de temperatura estão previstos para Mundo Novo, com máxima de 39,0°C, e para os municípios de Bonópolis e Mozarlândia, que devem registrar 38,7°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em Porangatu, com mínima de 20,6°C, e em Niquelândia, com 20,9°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 36,06%, sendo que os maiores valores serão registrados em Mundo Novo, com 52,0%, e Porangatu, com 50,0%. O tempo segue predominantemente seco, com chance média de chuva estimada em apenas 1,63%. No entanto, localidades como Mozarlândia e Santa Terezinha de Goiás têm as maiores probabilidades de precipitação do dia, embora limitadas a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 38,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 38,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 37,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 37,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 36,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 38,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 38,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.