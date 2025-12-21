A região Norte terá tempo com grande chance de chuva para segunda-feira (22). As cidades mais quentes incluem Mozarlândia, Mundo Novo e Nova Crixás, todas com máxima de 30.7°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, com 19.4°C, e Campinaçu, com 19.6°C.A umidade média na região será de 81.8%. As cidades com os maiores índices de umidade são Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 40.4%, com Minaçu, Porangatu e Santa Tereza de Goiás apresentando as maiores chances, todas com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Campos Verdes: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Crixás: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.