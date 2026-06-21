A região Norte para a segunda-feira (22) terá um tempo predominantemente quente. As temperaturas máximas alcançarão 33.9°C em Novo Planalto, 33.7°C em Bonópolis e 33.7°C em Mundo Novo. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 17.0°C, e Formoso, com 17.9°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 58.65%, com os maiores índices de umidade noturna em Uruaçu (79.0%), Santa Terezinha de Goiás (75.0%) e Nova Crixás (75.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 3.75%, e os maiores índices de probabilidade diurna registrados em Mozarlândia, Mutunópolis e Santa Terezinha de Goiás, todos com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 33.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 33.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 31.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.