A região Norte, na segunda-feira (23), apresenta um tempo com grande chance de chuva. As cidades mais quentes previstas são Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com máxima de 27.0°C, e Novo Planalto, com 26.9°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, com 19.9°C, e Campinaçu, com 20.3°C.A umidade média na região será de 90.17%, com Formoso registrando os maiores índices, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 63.37%, e cidades como Bonópolis podem ter probabilidade de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 25.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Bonópolis: máxima 26.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 80.0%Campinaçu: máxima 24.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 24.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 26.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 26.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 25.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Formoso: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 25.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Minaçu: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Mozarlândia: máxima 26.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 27.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 27.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 26.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Porangatu: máxima 26.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Uirapuru: máxima 26.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 24.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.