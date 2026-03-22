A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (23). As temperaturas mais altas são esperadas em Mozarlândia, com 31.2°C, Mundo Novo, com 31.0°C, e Nova Crixás, com 30.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com 19.9°C, e Campinaçu, com 20.5°C.A umidade média na região será de 82.33%, com Minaçu e Montividiu do Norte registrando as maiores umidades, chegando a 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.83%, mas São Miguel do Araguaia destaca-se com 95.0% de probabilidade, seguido por Campinaçu com 85.0% e Bonópolis com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Campinaçu: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Formoso: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Montividiu do Norte: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Mozarlândia: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 31.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Niquelândia: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 30.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 95.0%Trombas: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 29.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.