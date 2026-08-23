A região Norte enfrentará um dia de calor muito intenso nesta segunda-feira (24), com os termômetros registrando mínima média de 23,7°C nas primeiras horas do período. O calor extremo se fará notar especialmente em Mundo Novo, que deve atingir a máxima de 39,3°C, seguida por Nova Crixás, com 39,2°C, e Mozarlândia, com 39,0°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas serão registradas em Formoso, com mínima de 22,5°C, e em Niquelândia, onde a menor temperatura deve ficar em 22,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região ficará em 34,29%, sendo que os maiores valores esperados ocorrem em Porangatu e Uruaçu, com 46,0%, além de Formoso, que alcança 45,0%. A chance média de chuva é bastante baixa, situando-se em apenas 7,31%, mas municípios como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte apresentam as maiores probabilidades de precipitação do território, registrando 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 37,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 38,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 34,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 36,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 38,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 38,1°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 37,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 37,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 36,5°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 35,6°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 37,6°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 39,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 37,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 36,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 39,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 38,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,1°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 37,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 36,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.