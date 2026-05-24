A região Norte terá tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (25), sendo esta a sua principal característica. As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 33.7°C, Bonópolis, com 33.6°C, e Novo Planalto, com 33.5°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 17.3°C, e Uruaçu, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 60.17%, com destaque para Uruaçu, onde a umidade pode alcançar 81.0% à noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 6.44%. Cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 32.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 33.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 32.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 31.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 33.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 33.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.