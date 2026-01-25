A região Norte terá grande chance de chuva na segunda-feira (26), marcando o tempo. As temperaturas máximas alcançarão 32.1°C em Formoso, Minaçu e Montividiu do Norte, que serão as cidades mais quentes. Já as cidades mais frias serão Campinaçu e Niquelândia, com mínimas de 21.3°C.A umidade média na região será de 78.96%, com destaque para São Miguel do Araguaia, onde a umidade noturna atinge 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.3%, porém, localidades como Porangatu, Santa Tereza de Goiás e Crixás apresentam probabilidades mais elevadas, chegando a 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 31.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 29.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 32.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.