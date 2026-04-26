A região Norte terá tempo com temperaturas elevadas amanhã, segunda-feira (27). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 33.1°C, Nova Crixás, com 33.0°C, e Mozarlândia, que registra 32.9°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas são Niquelândia, com 20.6°C, e Uruaçu, com 21.5°C.A umidade do tempo na região Norte terá uma média de 65.23%, com Novo Planalto apresentando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 80.0%. Quanto à chance de chuva, a probabilidade média é de 15.96%, mas Montividiu do Norte se destaca com 50.0% de probabilidade, seguida por Bonópolis com 45.0% e São Miguel do Araguaia com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 32.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 31.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mara Rosa: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.