A região Norte deve registrar um dia de calor intenso nesta segunda-feira (27), apresentando uma média para as temperaturas máximas que alcança os 35,7°C. O calor se fará sentir de forma ainda mais acentuada em Mundo Novo, onde os termômetros devem atingir 37,3°C, seguida por Mozarlândia e Novo Planalto, ambas com previsão de 37,0°C. Por outro lado, os períodos mais frescos do dia devem se concentrar em Niquelândia, com mínima de 18,4°C, e em Uruaçu, que deve registrar mínima de 18,8°C.O tempo seco predomina na maior parte do dia, com a umidade relativa média estimada em 40,96%, tendo seus índices mais elevados registrados em Uruaçu, com 57,0%, e Porangatu, com 55,0%. A possibilidade de chuva em todo o território é bastante reduzida, apresentando uma probabilidade média de apenas 2,5%. Os maiores índices de chance de precipitação, embora ainda muito baixos, chegam a apenas 10,0% em municípios como Formoso, Mundo Novo e Niquelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 34,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 36,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 37,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 34,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 37,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 36,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.