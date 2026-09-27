A região Norte deve registrar marcas térmicas bastante elevadas nesta segunda-feira (28), com o calor se sobressaindo de maneira uniforme por todo o território. O aquecimento será expressivo na jornada, tendo como destaques de máximas as cidades de Mundo Novo, com 40,5°C, Nova Crixás, que atinge 40,4°C, e Mozarlândia, registrando 40,3°C. Por outro lado, os momentos mais amenos do dia devem ocorrer em Niquelândia, com mínima de 21,2°C, e em Uruaçu, onde os termômetros marcam 22,5°C.O tempo na região será marcado por baixos índices de umidade, que apresenta uma média de 36,71%, tendo os maiores registros em Mozarlândia, com 51,0%, seguido de perto por Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com 50,0%. A probabilidade média de chuva para a área é quase nula, fixando-se em apenas 0,58%, sendo que Mara Rosa desponta com a maior possibilidade, registrando 10,0%, enquanto Campos Verdes e Mozarlândia marcam 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 39,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 40,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 36,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 39,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 39,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 39,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 39,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 38,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 37,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 39,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 40,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 40,5°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 39,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 40,4°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 39,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 39,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 39,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 39,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,6°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 39,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 40,0°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 38,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.