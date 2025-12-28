A região Norte terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (29). As cidades mais quentes incluem Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com máxima de 35.7°C, e Campos Verdes, com 35.5°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Campinaçu, com 22.4°C, e Mutunópolis, com 22.6°C.A umidade média na região será de 70.38%, com São Miguel do Araguaia atingindo 87.0% e Bonópolis 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.2%, sendo que Bonópolis pode ter até 80.0% de chance de chuva, enquanto Mundo Novo e Porangatu chegam a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Amaralina: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 35.1°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 40.7°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Campinaçu: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 34.0°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campos Verdes: máxima 35.5°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.7°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 34.6°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 39.0°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 33.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 33.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 33.8°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 33.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mozarlândia: máxima 33.8°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 34.9°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 40.9°C | sensação térmica mín 27.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 32.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Nova Crixás: máxima 34.9°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 40.9°C | sensação térmica mín 27.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35.5°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.7°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 35.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35.5°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.7°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 35.1°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 40.9°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Trombas: máxima 33.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Uirapuru: máxima 35.5°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.7°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 34.0°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.