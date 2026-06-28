A região Norte, para a segunda-feira (29), terá como principal característica do tempo a presença de temperaturas elevadas. Mundo Novo se destaca como a cidade mais quente, atingindo 33.5°C, seguida por Mozarlândia com 33.4°C e Bonópolis com 33.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 16.5°C, e Uruaçu, com 16.8°C.A umidade média na região ficará em 55.85%. As cidades com os maiores índices de umidade são Uruaçu, com 77.0%, e Porangatu, com 72.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 5.1%. As cidades com maior probabilidade são Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 32.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 32.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 32.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 33.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 32.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 30.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 33.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 32.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.