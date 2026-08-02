A região Norte terá tempo firme e com predomínio de sol nesta segunda-feira (3), mantendo o padrão de estabilidade atmosférica com média mínima de 20,08°C. Entre os municípios que devem registrar as maiores marcas do dia, destacam-se Mundo Novo, com máxima de 34,7°C, Nova Crixás, com 34,3°C, e Bonópolis, que atinge 34,1°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Uruaçu, com mínima de 17,9°C, e Niquelândia, onde os termômetros registram 18,1°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média para a região fica em 41,63%, com os maiores percentuais concentrados em Uruaçu, que alcança 58,0%, seguido por Porangatu, com 56,0%, e Mutunópolis, com 53,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em apenas 8,27%, sendo que localidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte apresentam a maior possibilidade de precipitação, com tímidos 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 32,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 30,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 31,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 33,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 33,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 32,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 32,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 32,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 30,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 32,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 34,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 32,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 31,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 34,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 33,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 32,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 33,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 31,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.