A região Norte terá um tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (30). As cidades mais quentes da região serão Bonópolis e Mundo Novo, ambas com máxima de 31.6°C, seguidas por Nova Crixás com 31.5°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 19.4°C, e em Mara Rosa, com 20.4°C.\nA umidade média na região ficará em 73.1%, com a cidade de Mundo Novo apresentando os maiores índices de umidade noturna, alcançando 88.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 17.69%, com Montividiu do Norte registrando a maior probabilidade de precipitação em 50.0%, seguida por Formoso com 40.0% e Campinorte com 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%