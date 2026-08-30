A região Norte deve registrar forte calor nesta segunda-feira (31), com termômetros alcançando marcas bastante elevadas em diversos municípios. A média das temperaturas máximas se posicionará em 38,6°C na região. Entre as cidades que devem registrar os maiores índices de calor estão Mundo Novo, com máxima de 39,8°C, seguida por Bonópolis e Novo Planalto, ambas registrando até 39,7°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas do dia ocorrem em Niquelândia, com 21,4°C, e em Formoso, onde os termômetros chegam a marcar 22,0°C.A umidade relativa do ar apresentará média regional de 36,21%, sendo que os maiores índices chegam a 47,0% em municípios como Mundo Novo, Santa Terezinha de Goiás e Uruaçu. No que diz respeito às chuvas, a probabilidade média de precipitação na região é de apenas 3,27%, indicando um dia predominantemente seco. A maior chance de chuva é esperada em Mundo Novo, onde a probabilidade atinge 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 38,7°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 39,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 36,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 39,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 39,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 38,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 38,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 39,6°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 38,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 37,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 39,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 39,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 39,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,3°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 38,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 39,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 38,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.