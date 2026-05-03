A região Norte terá tempo de altas temperaturas para a segunda-feira (4). As cidades mais quentes serão Mozarlândia, com máxima de 34.5°C, Mundo Novo, com 34.2°C, e Nova Crixás, atingindo 34.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 20.3°C, e Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região será de 60.77%. As maiores umidades noturnas são esperadas em Novo Planalto e Porangatu, ambas com 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 4.52%. As cidades com maior chance de chuva durante o dia são Campos Verdes e Porangatu, ambas com 15.0%, seguidas por Campinaçu com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 33.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 33.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.6°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 32.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 33.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.