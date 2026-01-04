A região Norte, para segunda-feira (5), terá grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão São Miguel do Araguaia com 26.4°C, Bonópolis com 26.1°C e Mundo Novo com 25.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia com 19.7°C e Campinaçu com 19.9°C.\nA umidade média na região será de 89.8%, com Campinaçu apresentando o maior índice, alcançando 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 72.9%, destacando-se Mozarlândia com a maior probabilidade, atingindo 85.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 23.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%\nAmaralina: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%