A região Norte deve registrar tempo bastante instável nesta segunda-feira (5), com previsão de pancadas frequentes em diversas localidades. O dia terá médias térmicas oscilando entre a mínima de 23,26°C e a máxima de 30,0°C. Entre os destaques, as temperaturas mais elevadas devem ocorrer em Montividiu do Norte, com 32,5°C, Minaçu, que registra 32,4°C, e Trombas, com máxima de 32,1°C. Já as menores temperaturas mínimas estão previstas para Niquelândia, com 21,7°C, e Campinaçu, com 22,6°C.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média regional deve ficar em 71,79%, alcançando índices mais elevados em Mozarlândia, com 84,0%, além de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia, ambas com 83,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 36,35%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em São Miguel do Araguaia, com 85,0%, seguida por Estrela do Norte e Novo Planalto, que registram 75,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Amaralina: máxima 29,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 20,0%Bonópolis: máxima 30,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 15,0%Campinaçu: máxima 29,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Campinorte: máxima 28,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 29,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 25,0%Crixás: máxima 28,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Estrela do Norte: máxima 29,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Formoso: máxima 31,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Mara Rosa: máxima 28,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Minaçu: máxima 32,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 32,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Mozarlândia: máxima 29,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 35,0%Mundo Novo: máxima 30,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Mutunópolis: máxima 30,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 25,0%Niquelândia: máxima 28,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 29,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Novo Planalto: máxima 31,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Porangatu: máxima 31,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 15,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%São Miguel do Araguaia: máxima 30,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 85,0% | chuva noite 15,0%Trombas: máxima 32,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Uirapuru: máxima 29,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Uruaçu: máxima 28,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.