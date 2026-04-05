A região Norte terá grande chance de chuva na segunda-feira (6), caracterizando o tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Mozarlândia, com máxima de 31.6°C, Santa Terezinha de Goiás com 31.4°C e Nova Crixás com 31.1°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas serão Niquelândia, com mínima de 21.1°C, e Campinaçu, registrando 21.4°C.A umidade média na região está em 77.9%, com destaque para Novo Planalto, Porangatu e Montividiu do Norte, onde a umidade atinge 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 26.83%, mas cidades como Formoso, Montividiu do Norte e Trombas apresentam uma probabilidade de chuva de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 30.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 31.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Estrela do Norte: máxima 29.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 29.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 29.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 29.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 31.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 30.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 29.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 30.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 30.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.