A região Norte terá grande chance de chuva na segunda-feira (8). As cidades mais quentes serão Minaçu, com máxima de 28.4°C, Formoso, com 26.8°C, e Montividiu do Norte, com 26.8°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas são Campinaçu, com 19.6°C, e Niquelândia, também com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 89.66%, com Bonópolis e São Miguel do Araguaia atingindo 97.0% e Mozarlândia com 96.0%. A probabilidade média de chuva será de 58.3%, com Campinaçu, Campinorte e Campos Verdes apresentando as maiores probabilidades, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 24.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 25.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 26.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 25.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 26.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 25.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Mara Rosa: máxima 25.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Mozarlândia: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 24.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 26.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 25.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Trombas: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Uirapuru: máxima 25.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.