A região Norte terá um tempo com temperaturas elevadas para segunda-feira (8). A cidade de Mundo Novo registrará a máxima de 34.1°C, sendo a mais quente. Outras cidades com temperaturas altas incluem Novo Planalto com 33.9°C e Bonópolis com 33.8°C. As cidades mais frias serão Niquelândia, com 16.1°C de mínima, e Uruaçu, com 17.0°C.A umidade média na região será de 52.77%, e a cidade com maior umidade será Uruaçu, com 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 8.27%, com as maiores probabilidades de 10.0% em cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 32.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 33.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 31.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 33.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 33.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 33.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 33.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.