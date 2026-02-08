A região Norte terá grande chance de chuva na segunda-feira (9). O tempo para a data apresenta as cidades de Bonópolis com 29.3°C, São Miguel do Araguaia com 28.8°C e Porangatu com 28.3°C como as mais quentes. As mínimas mais baixas serão em Campinaçu e Niquelândia, ambas com 20.2°C.A umidade média na região será de 84.48%, com Campos Verdes, Mozarlândia e Santa Terezinha de Goiás apresentando até 93.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 38.7%, mas cidades como Campos Verdes, Mozarlândia e Santa Terezinha de Goiás registram 75.0% de chance de chuva durante o dia. São Miguel do Araguaia tem uma probabilidade de chuva de 65.0% à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 28.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 29.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Campinaçu: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 26.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 25.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Estrela do Norte: máxima 28.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mara Rosa: máxima 28.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 28.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mozarlândia: máxima 25.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mundo Novo: máxima 27.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Mutunópolis: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 27.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Uirapuru: máxima 26.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.