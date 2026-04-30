A região Norte, na sexta-feira (1), terá tempo com altas temperaturas. Mundo Novo será uma das cidades mais quentes, marcando 34.2°C, seguida por Mozarlândia e Nova Crixás, ambas com 33.9°C. As menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 19.0°C, e Mutunópolis, com 19.5°C.A umidade média na região será de 60.63%, com cidades como Porangatu e Uruaçu apresentando os maiores índices, de 80.0% e 79.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 9.9%. Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registram as maiores chances de precipitação, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.