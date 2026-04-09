A região Norte terá uma grande chance de chuva para amanhã, sexta-feira (10). A principal característica do tempo será a grande chance de chuva. As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Bonópolis, com 31.3°C, Mozarlândia, com 31.2°C, e Mundo Novo, com 31.1°C. As menores temperaturas serão observadas em Niquelândia, com 20.6°C, e Campinaçu, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em 81.15%. As cidades com os maiores índices de umidade são Santa Terezinha de Goiás e Montividiu do Norte, ambas com 91.0%. A probabilidade de chuva média para a região é de 37.12%, com os maiores índices em Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás, ambas com 70.0%, e Campinaçu, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 30.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Bonópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 30.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 29.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 30.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 31.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 31.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Mutunópolis: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 30.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 31.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.