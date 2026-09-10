A região Norte enfrentará um dia de calor intenso nesta sexta-feira (11), com os termômetros alcançando uma média geral de até 36,58°C nas horas de pico. As maiores temperaturas devem ser observadas no município de Mundo Novo, que pode registrar máxima de 37,3°C, seguido de perto por Bonópolis e Novo Planalto, ambos com máximas previstas de 37,2°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início da jornada ocorrem em Mundo Novo e Nova Crixás, com mínimas estimadas em 19,6°C e 19,9°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio para o território nortista ficará em torno de 42,13%, indicando um tempo seco. Os maiores valores de umidade devem ser concentrados em Mundo Novo, com 62,0%, e em Nova Crixás, que alcança 61,0%. Além disso, a possibilidade de chuva é nula em toda a região, registrando-se 0,0% de probabilidade em localidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 37,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 36,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 36,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 37,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 36,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 35,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 37,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 36,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.