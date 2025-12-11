A região Norte terá uma grande chance de chuva para sexta-feira, dia 12, sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas serão de 31.7°C em Formoso, Montividiu do Norte e Trombas. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Campinaçu e Niquelândia, ambas com 21.3°C.A umidade média na região será de 79.98%, com Porangatu e Santa Tereza de Goiás atingindo 93.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 47.4%, mas diversas cidades apresentam índices superiores, como Mozarlândia e Mundo Novo com 75.0% de probabilidade de chuva à noite, e Porangatu e Santa Tereza de Goiás com 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Amaralina: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 31.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 28.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 30.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Crixás: máxima 30.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Formoso: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 29.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 31.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 31.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Niquelândia: máxima 29.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Porangatu: máxima 31.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.1°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 31.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 30.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Uruaçu: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.