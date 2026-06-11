A região Norte terá tempo quente para a sexta-feira (12). As cidades mais quentes serão Novo Planalto e Montividiu do Norte, ambas com 33.1°C, seguidas por Porangatu, com 32.9°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 19.1°C, e Uruaçu, com 20.6°C.A umidade média na região será de 67.38%, com Uruaçu registrando o maior índice, 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 12.12%, sendo Niquelândia e Santa Tereza de Goiás as cidades com maior chance de tempo chuvoso, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.1°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.