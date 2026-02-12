A região Norte apresenta tempo com grande chance de chuva para sexta-feira (13), com algumas localidades registrando alta probabilidade de precipitação. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Minaçu e Montividiu do Norte, ambas com 31.5°C, seguidas por Bonópolis com 31.4°C. Já as menores temperaturas mínimas são previstas para Niquelândia, atingindo 19.9°C, e Campinaçu, com 21.1°C.A umidade média na região será de 72.33%, com Novo Planalto podendo registrar umidade de até 85.0%. A probabilidade média de precipitação é de 16.35%, mas cidades como Bonópolis se destacam com 65.0% de chance de chuva, e Mundo Novo com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 31.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 30.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 30.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 31.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 55.0%Mutunópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Crixás: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 31.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.