A região Norte terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (13). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Mozarlândia, com máxima de 29.6°C, Mundo Novo, com máxima de 29.5°C, e Nova Crixás, também com 29.5°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Niquelândia, com mínima de 20.3°C, e Campinaçu, com mínima de 20.8°C.A umidade média na região será de 86.85%, com os maiores índices de tempo úmido noturno em Niquelândia (95.0%), Bonópolis (94.0%) e Campos Verdes (94.0%). A probabilidade média de chuva é de 53.46%, sendo mais elevada em Minaçu e Mozarlândia, ambas com 90.0%, e Amaralina, com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 29.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Campinaçu: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 28.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Campos Verdes: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Crixás: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Mozarlândia: máxima 29.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%Mundo Novo: máxima 29.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.