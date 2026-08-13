A região Norte enfrentará um dia de calor intenso nesta sexta-feira (14), com termômetros que devem atingir marcas expressivas em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices de calor estão Novo Planalto, com máxima de 37,6°C, Mundo Novo, que pode chegar a 37,5°C, e Bonópolis, com previsão de 37,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas na região estão reservadas para Uruaçu, onde os termômetros podem registrar 17,6°C, e Santa Terezinha de Goiás, com mínima estimada de 18,7°C.O tempo seco predomina na maior parte das cidades, apresentando uma umidade média de 36,88% na região, sendo que os maiores índices devem ser observados em Uruaçu, alcançando 52,0%, e em Porangatu, com 50,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade geral estimada é de apenas 0,1%, com Bonópolis registrando a maior chance de precipitação no período, que é de 5,0% durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 37,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 33,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 36,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 36,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 36,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 36,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 35,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 37,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 36,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 36,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 37,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 35,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.