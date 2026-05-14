A região Norte, para a sexta-feira (15), terá tempo de Altas Temperaturas. As cidades mais quentes serão Bonópolis, Mundo Novo e Novo Planalto, todas com 33.6°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 19.9°C, e Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região será de 66.06%, com as cidades de Porangatu, Uruaçu e Nova Crixás apresentando os maiores índices de umidade, com 82.0% cada. A probabilidade média de chuva é de 10.77%, sendo Mara Rosa, Mozarlândia e Mundo Novo as cidades com maior probabilidade, registrando 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.