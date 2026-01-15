A região Norte terá tempo com temperaturas elevadas para sexta-feira (16). As cidades mais quentes previstas são Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás, todas com 34.8°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas serão Niquelândia, com 21.4°C, e Campinorte, que registrará 21.6°C.A umidade média na região será de 60.86%, com os maiores índices de umidade noturna previstos para Mundo Novo (82.0%), Nova Crixás (82.0%) e São Miguel do Araguaia (81.0%). A probabilidade média de chuva para a região é baixa, em torno de 6.8%, sendo que as cidades com maior chance de precipitação são Mozarlândia, com 35.0% de probabilidade, e Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 34.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 33.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 34.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 34.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 34.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 33.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.